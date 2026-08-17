Кабмін спростив процедуру експорту авто українського виробництва

Кабінет міністрів ухвалив розроблену Міністерством внутрішніх справ постанову, яка спрощує процедуру експорту транспортних засобів українського виробництва. Про це заступник глави МВС Богдан Драп’ятий повідомив у Фейсбуці.

Він пояснив, що необхідність змін виникла через практичну проблему, з якою зіткнулися українські підприємства під час перегону виготовлених авто закордонним замовникам.

Драп’ятий нагадав, що незареєстровані транспортні засоби не допускаються до експлуатації на вулично-дорожній мережі. Тому для перегону нового транспортного засобу до іноземного замовника виробник мав спочатку зареєструвати його в Україні, а потім зняти з обліку для вивезення за кордон. Унаслідок цього транспортний засіб втрачав статус нового, що створювало додаткові труднощі для українських підприємств під час виконання експортних контрактів, зазначив він.

«Ухваленою постановою запроваджено механізм тимчасової реєстрації транспортних засобів, виготовлених в Україні та призначених для експорту», - підкреслив заступник міністра.

За його словами, відтепер підприємствам-виробникам, які доставляють такі транспортні засоби за кордон їхнім одержувачам, видаватимуть номерні знаки для разових поїздок та свідоцтво про реєстрацію строком на один місяць із відміткою «Експорт. Тимчасова реєстрація / Export. Temporary registration».

«Таке свідоцтво підтверджує лише взяття транспортного засобу на тимчасовий облік з метою його експорту виробником і не є документом, що підтверджує державну реєстрацію транспортного засобу», - пояснив Драп’ятий.

Він зауважив, що це дозволить українським виробникам переганяти виготовлені для експорту транспортні засоби територією України та іноземних держав і доставляти їх безпосередньо закордонним одержувачам без необхідності попередньої постійної державної реєстрації в Україні та подальшого зняття з обліку для експорту.

Окремо, за даними заступника очільника МВС, постанова врегульовує можливість державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів державної та комунальної власності, переданих у користування на праві узуфрукту (право користуватися чужим майном і отримувати з нього доходи без права продажу чи відчуження – ред.).