30 російських військових здалися в полон під час звільнення села на Донеччині

Тридцять російських військовослужбовців здалися в полон під час операції зі звільнення села Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області. Населений пункт розташований поблизу адміністративної межі з Дніпропетровською областю.

Про це в понеділок повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

За даними ССО, оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту.

«30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено», — йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що після проведення операції Андріївка-Клевцове знову перебуває під контролем України.

За інформацією українських військових, російські підрозділи тривалий час намагалися зайняти село, просуваючись малими групами.

Водночас на картах OSINT-проєкту DeepState саме Андріївка-Клевцове раніше не позначалося як населений пункт, захоплений російськими військами. Його східні околиці тривалий час перебували в так званій сірій зоні.

На початку минулого тижня DeepState підтвердив відкидання російських військ у цьому районі внаслідок контрнаступальних дій Сил оборони України. За даними проєкту, після цього «сіра зона» змістилася приблизно на 10 кілометрів від села.