Голова Комісії з образотворчого мистецтва США Родні Мімс Кук-молодший, який займається проектом з розширення бального залу в Білому домі з ініціативи президента Дональда Трампа, цього літа провів переговори з представниками Кремля в Росії в рамках секретної дипломатичної місії.

Кук-молодший отримав дипломатичний паспорт та вичерпні інструкції перед тим, як у червні взяти участь в економічному форумі Путіна у Санкт-Петербурзі, повідомляє Financial Times.

Американський посадовець зустрівся з представниками Кремля й отримав супровід дипломатичної охорони. Кук-молодший представив свою поїздку як "культурний візит", під час якого він показував фотографії своєї дачі в Атланті.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у червні, що йому нічого не відомо про делегацію до Санкт-Петербурга. США сподівалися, що незвичайні посланці, такі як Кук-молодший, зможуть допомогти вийти з дипломатичного глухого кута щодо війни Росії в Україні.

Одним із тих, з ким зустрівся Кук-молодший, був Антон Кобяков – старший помічник Путіна.

У день відкриття Кук став свідком удару українського дрона по російському нафтопереробному заводу на Неві, внаслідок чого над містом здійнялися величезні стовпи чорного диму.

"Занадто близько, щоб почуватися спокійно", - сказав він.

Він відмовився коментувати свої зустрічі з російськими чиновниками, а також те, чи просив його Трамп продовжувати ці контакти та чи повернеться він туди найближчим часом.

"Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо", – сказав він.

Під час своєї презентації на форумі Кук передав Путіну щирі вітання від вашого друга президента Трампа.

Фото: dunyo.info.