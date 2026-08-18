Росія не планує припиняти вогонь до кінця року, - ГУР

Росія не готова припинити бойові дії фронті.

"Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде", - сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що Путін досі прагне досягти тих цілей, які він поставив перед собою – це, насамперед, Донецька та Луганська області. В планах генерального штабу РФ – завершити захоплення Донецької області до кінця цього року, повідомляє"РБК-Україна".

Стосовно найближчої зими, то ГУР прогнозує, що загарбники продовжать завдавати ударів по ОПК, військових об'єктах, енергетиці, системі логістики, АЗС та цивільних об'єктах.

Фото: ГУР.