Агент рф зареєстрував для ворога 27 «Старлінк»

Військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента рф, який на замовлення ворога займався верифікацією систем «Старлінк».

Фігурант зареєстрував у прифронтовому Ізюмі 27 терміналів супутникового зв’язку, повідомляє СБУ.

Рашисти сподівалися використати ці пристрої для координації штурмових підрозділів та дронових ударів по Харківщині.



Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента за місцем проживання у райцентрі.



Завдання країни-агресора виконував безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний (колишній – Красний Луч) на Луганщині.



До уваги російських спецслужбістів чоловік потрапив після переїзду до Ізюма під час пошуку «легких» заробітків в Інстаграмі.



В обмін на гроші він спочатку оформив станцію Старлінк на себе і передав відповідні реквізити своєму куратору, який перебував на тимчасово захопленій частині території на сході України.



Згодом російський спецслужбіст доручив агенту верифікувати більше супутникового обладнання. Для цього фігурант залучав місцевих мешканців.



Агент мав відстежувати координати Сил оборони, по яких рашисти готували обстріли.



У разі виконання всіх агентурних завдань фігурант розраховував на «евакуацію» до тимчасово захопленої Луганщини. Але співробітники СБУ завадили реалізації ворожих планів.



Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на користь рф.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.