Грецький танкер з російською нафтою був атакований в Чорному морі

Нафтовий танкер Skiros під грецьким прапором зазнав атаки в Чорному морі після завантаження російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

Хоча КТК переважно завантажує казахстанську нафту, ця конкретна партія була російського походження. Атака сталася в неділю неподалік від терміналу, повідомляє Bloomberg.

Це перший удар по судну, що заходить до терміналу КТК — ключового каналу експорту казахстанської нафти — після майже тритижневої перерви в атаках. Минулого місяця неодноразові удари безпілотників перервали завантаження вантажів CPC, на які нещодавно припадало майже 2% світових поставок нафти, та змусили казахстанські нафтові родовища скоротити видобуток.

Компанія з Афін, зазначена в системі Equasis як менеджер Skiros, повідомила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і забруднення не сталося, а також що власники судна про це знають. Компанія відмовилася надавати додаткові коментарі.

Наприкінці минулого місяця, після низки атак на танкери, КТК навіть розглядав можливість призупинення роботи, щоб уникнути екологічних ризиків та ризиків для безпеки, але вирішив продовжити роботу.

Фото: росзмі.