Армія РФ намагається відрізати Херсон від логістики мінуванням автошляхів

Російські війська використовують безпілотники для дистанційного мінування автомобільних доріг у Херсонській області, зокрема траси Миколаїв – Херсон. Про це в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив командир екіпажу дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ з позивним «Шкіпер».

За його словами, таким способом окупанти намагаються порушити логістику та ускладнити рух цивільного транспорту, фактично прагнучи ізолювати Херсон.

Військовий зазначив, що російські безпілотники долітають до населених пунктів Киселівка та Посад-Покровський, що розташовані приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Для мінування вони використовують протипіхотні міни «Пелюстка» та міни типу «Пряник».

«Шкіпер» розповів, що дрони скидають вибухові пристрої безпосередньо на дорожнє покриття та узбіччя, створюючи небезпеку не лише для військових, а й для цивільних автомобілів.

Крім цього, за словами військового, російська армія використовує дрони-камікадзе «Молнія» не тільки для ударів і мінування, а й для забезпечення власних підрозділів. Після того як українські військові порушили логістику окупантів на лівобережжі Херсонщини, доставляти вантажі автомобілями стало складно.

У зв'язку з цим російські війська почали перевозити дронами пальне, консерви та інші продукти на свої позиції. Повертаючись у напрямку українських позицій, ці ж безпілотники можуть нести міни для дистанційного мінування місцевості.

За словами «Шкіпера», дрони «Молнія» російські війська активно застосовують у районі Херсона ще з осені 2025 року.