На Київщині викрили схему з фіктивними документами ВЛК: 5 тис. дол. за службу в тилу

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру двом учасникам схеми, які за $5000 допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні висновки ВЛК про придатність до служби у частинах забезпечення. Про це повідомили у поліції Київської області.

За даними слідства, фігуранти, використовуючи службове становище, допомагали чоловікам призовного віку оформлювати медичні документи та організовували фіктивне проходження військово-лікарської комісії.

У результаті військовозобов’язані отримували висновки про придатність до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, ТЦК та СП або інших підрозділах.

Вартість таких послуг становила $5000.

Правоохоронці провели обшуки за місцями служби та проживання фігурантів, а також у їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили гроші, мобільні телефони, копії медичних і військово-облікових документів та інші речові докази.

Учасників групи затримали під час передачі чергової частини неправомірної вигоди — $2000.

Одному з фігурантів повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, іншому — у пособництві в її одержанні.

Їм інкримінують ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За цією статтею підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Слідство триває.