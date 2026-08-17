На Київщині викрили схему з фіктивними документами ВЛК: 5 тис. дол. за службу в тилу

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру двом учасникам схеми, які за $5000 допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні висновки ВЛК про придатність до служби у частинах забезпечення. Про це повідомили у поліції Київської області.
За даними слідства, фігуранти, використовуючи службове становище, допомагали чоловікам призовного віку оформлювати медичні документи та організовували фіктивне проходження військово-лікарської комісії.
У результаті військовозобов’язані отримували висновки про придатність до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, ТЦК та СП або інших підрозділах.
Вартість таких послуг становила $5000.
Правоохоронці провели обшуки за місцями служби та проживання фігурантів, а також у їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили гроші, мобільні телефони, копії медичних і військово-облікових документів та інші речові докази.
Учасників групи затримали під час передачі чергової частини неправомірної вигоди — $2000.
Одному з фігурантів повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, іншому — у пособництві в її одержанні.
Їм інкримінують ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За цією статтею підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Слідство триває.
Фото: Поліція КиївщиниАвтор: Сергій Ваха