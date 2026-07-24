Сі Цзіньпін відвідає США: коли відбудеться зустріч і що обговорять

Голова КНР Сі Цзіньпін 24 вересня 2026 року здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп підтвердив дату зустрічі та повідомив, що однією з головних тем переговорів стане розвиток штучного інтелекту, повідомляє Reuters.

За словами американського президента, питання штучного інтелекту він уже обговорював із китайським лідером під час свого візиту до Пекіна на початку цього року, а тепер сторони мають намір продовжити діалог. "Президент Сі приїжджає 24 вересня, і ми говорили про це (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми будемо говорити про це знову", – заявив Трамп.

Очікується, що вереснева зустріч стане продовженням переговорів, які лідери розпочали під час поїздки президента США до Китаю. Саме тоді Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім.

Підготовка до переговорів уже триває. Напередодні державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провели консультації, під час яких обговорили сфери можливої співпраці між двома державами.

За інформацією американської сторони, співрозмовники наголосили на необхідності визначити напрямки взаємодії, які можуть стати основою для конструктивного діалогу під час майбутнього візиту китайського лідера. У Вашингтоні розраховують, що переговори пройдуть у позитивній атмосфері та сприятимуть розвитку двосторонніх відносин.

Як повідомляло раніше ForUa, США попри напруженість у відносинах очікують на візит Сі Цзіньпіна.