Риба може бути небезпечною через ртуть: які види краще їсти рідше

Риба є важливою частиною здорового раціону, адже містить багато білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів і мінералів. Водночас деякі види риби можуть накопичувати значну кількість ртуті — токсичного металу, надмірний вплив якого здатен негативно позначатися на нервовій системі та інших органах. Повністю відмовлятися від риби через це не потрібно. Важливо правильно обирати її види та не зловживати продуктами з високим вмістом ртуті.

Ртуть потрапляє у водойми внаслідок природних процесів і забруднення довкілля. Згодом вона накопичується в організмах водних тварин і передається харчовим ланцюгом. Найбільше ртуті зазвичай міститься у великих хижих рибах, які живуть довше та харчуються іншими рибами. З кожною ланкою харчового ланцюга концентрація металу може зростати.

На думку дієтологині Джулії Зумпано, для більшості здорових дорослих періодичне вживання невеликої кількості ртуті, як правило, не становить значної загрози. Організм здатен виводити її невеликі кількості. Однак регулярне надходження великої кількості ртуті протягом тривалого часу може спричинити проблеми зі здоров’ям. Особливо обережними варто бути вагітним, жінкам, які планують вагітність або годують грудьми, а також маленьким дітям.

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) відносить до категорії риби, яку краще уникати, сім видів:

великоокий тунець;

королівська макрель;

марлін;

рувета;

акула;

риба-меч;

атлантичний великоголов.

Саме великі та довгоживучі хижі риби найчастіше накопичують високі концентрації ртуті.

Натомість FDA рекомендує частіше обирати види з нижчим вмістом ртуті. До категорії «найкращий вибір» належать:

анчоуси;

сом;

тріска;

пікша;

оселедець;

минтай;

лосось;

сардини;

тілапія;

форель.

Є також риба з дещо вищим рівнем ртуті, яку не потрібно повністю виключати з раціону. До категорії «хороший вибір» належать довгоперий тунець, короп, групер, палтус і махі-махі.

Дієтологиня радить не відмовлятися від риби, а контролювати її кількість та чергувати різні види. Для здорових дорослих рекомендують дві-три порції по 110–115 грамів на тиждень із категорії «найкращий вибір» або одну порцію риби з категорії «хороший вибір». Для вагітних і жінок, які годують грудьми, рекомендована одна порція на тиждень із категорії «найкращий вибір».

Для дітей кількість риби залежить від віку. Орієнтовний розмір однієї порції становить:

близько 30 грамів — для дітей від 1 до 3 років;

до 60 грамів — від 4 до 7 років;

близько 85 грамів — від 8 до 10 років;

до 115 грамів — від 11 років.

Лікарка також радить не їсти один і той самий вид риби щотижня, а чергувати різні варіанти з категорій «найкращий» та «хороший вибір». Це допомагає зменшити регулярний вплив ртуті з одного джерела.

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