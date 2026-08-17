32 дні на вулицях: протестувальники висунули владі нові вимоги

В Україні вже 32 дні тривають акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестів закликають владу до відкритого діалогу із суспільством та вимагають відповідальності за кадрові рішення.

Однією з головних причин продовження протестів є недостатня комунікація між владою та громадянами. Під час повномасштабної війни така ситуація може посилювати напругу в суспільстві, заявив один з організаторів акцій Дмитро Козятинський. «Тисячі людей просто вимагають нарешті діалогу від того ж президента. Тому що те, що зараз відбувається, це по суті комунікаційна стіна між владою та суспільством», — заявив організатор. Учасники акцій, за його словами, хочуть, щоб влада пояснювала свої рішення та була готова до відкритого обговорення з громадянами.

Козятинський також зазначив, що протестувальники прагнуть привернути увагу до питання відповідальності за кадрові рішення представників влади. На його думку, дистанція між владою та суспільством особливо небезпечна в умовах війни, оскільки люди можуть залишатися без чітких пояснень щодо важливих рішень. «Це насправді дуже небезпечно під час війни, бо суспільство дезорієнтоване. І все ж таки цією ходою ми вимагаємо нагадати про важливість діалогу, а також відповідальності за кадрові рішення», — наголосив він. За словами організатора, учасники акцій готові й надалі виходити на вулиці. Водночас він не прогнозує, як довго триватиме нинішня активність протестувальників.

Під час чергової мирної ходи в Києві учасники запалювали ліхтарики та разом виконували українські пісні. Акції, за словами організаторів, мають мирний характер і спрямовані на привернення уваги до вимог протестувальників

Як повідомляло раніше ForUa, киян закликали продовжити акції протесту.