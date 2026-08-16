Суперечливі ілюстрації: Трамп опублікував свої «світлини» з першим президентом США

Президент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social серію суперечливих ілюстрацій, у тому числі створених за допомогою штучного інтелекту. На двох таких зображеннях Дональд Трамп постає разом з першим президентом США Джорджем Вашингтоном.

На одному вони їдуть верхи: Вашингтон на білому коні, Трамп – на чорному, а на задньому плані видно Білий дім. На другому - обидва сидять за столом і роблять позначки перами на географічній мапі.

Чинний господар Білого дому також виставив своє фото в бейсболці з написами «Трамп 2028» та «Ми йдемо до перемоги».

Крім того, президент США оприлюднив реальну фотографію, на якій він зображений разом з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

«Попри понурі вирази на цій конкретній фотографії, на багатьох знімках з ним ми усміхаємось, Кім Чен Ин і я чудово ладнаємо!» – написав Трамп.

Обидва лідери зустрічалися тричі за першого президентства Трампа. Їхня дипломатія, однак, завершилася без домовленості щодо денуклеаризації Північної Кореї, чого прагнули США.

Нагадаємо, глава Білого дому вже публікував ШІ-зображення за участю історичних постатей, а також натякав на можливість балотування на третій президентський термін, що суперечить американській Конституції.