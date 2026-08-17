Країни Перської затоки налагодили таємне вивезення нафти

Країни Перської затоки реалізували схему прихованого транспортування нафти через Ормузьку протоку з подальшим її перевантаженням на танкери в Оманській затоці, незважаючи на регулярні напади Ірану на судна.

Прихований прохід танкерів через критично важливу протоку став життєво необхідним каналом постачання для світових ринків, які готувалися до значно серйознішого дефіциту пропозиції після початку війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Ситуація для регіональних виробників залишається напруженою, оскільки судна продовжують зазнавати атак навіть під захистом військових кораблів.

Човникові перевезення тривають уже кілька місяців, проте відстежити, скільки саме нафти транспортують ці "тіньові" судна, непросто як трейдерам, так і аналітикам, оскільки екіпажі, дбаючи про безпеку, майже не розкривають інформації про місцезнаходження суден. За словами джерел, обсяги таких перевезень перевищують 4 мільйони барелів на добу, але співрозмовники не уточнили, наскільки саме.

За цією схемою нафту транспортують Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Катар і Кувейт.

Масштаб операції підтверджують супутники Європейського Союзу Sentinel-1. Наразі на рейді біля узбережжя Оману перебувають близько 150 суден – від великих нафтових танкерів до балкерів, тоді як у січні їх було близько 40. Більшість із них очікують на перевантаження нафти з танкерів, які проходять протокою з вимкненими транспондерами.

Національна нафтова компанія ОАЕ Adnoc уже продала покупцям по всьому світу близько 135 мільйонів барелів нафти та оголосила про новий раунд продажів.

Попри це, транспортування супроводжується значними ризиками. Від початку конфлікту нападів зазнали 23 судна Adnoc, унаслідок чого один член екіпажу загинув, а 20 дістали поранення. Джерела стверджують, що реальна кількість інцидентів у протоці перевищує публічно визнану.

Саудівська Аравія, яка раніше практично не використовувала човникові перевезення, також демонструє ознаки активізації таких операцій у Перській затоці через зростання загрози для судноплавства в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів.

Минулого тижня два судна завантажували нафту в гігантському саудівському експортному хабі Рас-Таннура, а національна танкерна компанія Bahri зосередила біля узбережжя Оману 16 супертанкерів загальною місткістю 38 мільйонів барелів і очікує на прибуття ще трьох.

Фото: modern.az.