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Трамп наказав скоротити навчання США та Південної Кореї

Трамп наказав скоротити навчання США та Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю.

"З огляду на мої дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином із Північної Кореї, я незадоволений тим, що Сполучені Штати ще давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю. Ці навчання не тільки коштують дорого, причому більшу частину витрат, як зазвичай, оплачують США, а й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Дональда Трампа не становила загрози й виявляла повагу", - сказав він.

Трамп зазначив, що повністю скасовувати навчання вже надто пізно, тому він наказав главі Пентагону істотно скоротити їхній масштаб.

Спільні щорічні маневри союзників, які мають тривати 11 днів, розпочинаються в понеділок. Вони покликані відпрацювати спільні оперативні дії для стримування північнокорейської загрози.

Фото: Truth Social.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАнавчанняКім Чен ИнТрампПівнічна КореяПівденна Корей
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