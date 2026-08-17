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Суспiльство

Поляки напали на двох дітей через українську мову

Поляки напали на двох дітей через українську мову

У Бидгощу двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою.

Нападу зазнали 14-річна дівчина та 12-річний хлопець. Зазначається, що чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм на ґрунті національної нетерпимості.

Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство.

"Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин", - йдеться у заяві.

​Генеральне консульство України в Гданську наголосило, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих. 

Ппісля інциденту до поліції подали заяву. Правоохоронці наразі розшукують осіб, причетних до нападу.

У консульстві наголосили, що фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли сильний емоційний стрес.

"​Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування", – додали у дипломатичній місії.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

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