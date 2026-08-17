США забирають останній авіаносець з Тихого океану

Американський авіаносець USS George Washington залишає західну частину Тихого океану та прямує на Близький Схід, унаслідок чого в Азійсько-Тихоокеанському регіоні не залишиться жодної американської авіаносної групи на тлі зростаючої військової активності Китаю.

USS George Washington має замінити на Близькому Сході авіаносець USS Abraham Lincoln, перебування якого в морі значно продовжили через операції проти Ірану. Рішення про ротацію ухвалили на тлі занепокоєння психологічним станом екіпажу та логістичними труднощами на борту "Лінкольна", повідомляє The Associated Press.

Відсутність авіаносної групи США в Тихому океані може бути короткочасною, якщо ВМС відправлять у регіон інший корабель протягом кількох місяців. Проте військові аналітики зазначають, що безстрокові операції проти Ірану вкрай виснажують американських моряків.

"Адміністрація стверджує, що Тихий океан має бути найважливішим напрямком після Західної півкулі", – зазначив директор Програми досліджень Південно-Східної Азії CSIS Грег Полінг, додавши, що США натомість роблять прямо протилежне до обіцянок вийти з Близького Сходу.

Тихоокеанські союзники стурбовані непередбачуваністю Вашингтона, тоді як Пекін цілком задоволений тим, що увага США відвернута, а їхні союзники та партнери розчаровані.

Пекін розглядає американську військову присутність у регіоні як перешкоду для захоплення Тайваню. Експерт Гудзонського інституту Браян Кларк вважає, що відхід авіаносця не означає негайного вторгнення на острів, але дає Китаю чергову можливість продемонструвати силу.

За його словами, Пекін використає цю нагоду, щоб продемонструвати Філіппінам, Японії, Індонезії та іншим країнам, що США більше не є головною силою в західній частині Тихого океану і більше не здатні гарантувати їхню безпеку.

ВМС США мають 11 авіаносців і зазвичай одночасно розгортають два або три з них. Проте незабаром ця кількість може зрости до чотирьох, якщо USS Theodore Roosevelt вирушить із Сан-Дієго на Близький Схід, що дозволить USS George Washington повернутися в Тихий океан.

Ці величезні військові кораблі потребуватимуть технічного обслуговування, що, ймовірно, спричинить затримки та перевантаження на єдиних двох верфях країни, здатних приймати авіаносці.

"У підсумку ми отримаємо "борг із технічного обслуговування", який доведеться повертати протягом наступних кількох років. Імовірно, наша авіаносна присутність буде меншою, ніж у попередні роки, оскільки кораблі стоятимуть у черзі на верфі", – констатував Кларк.

Фото: US Navy.