США попри напруженість у відносинах очікують на візит Сі Цзіньпіна

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що майбутній візит президента Сі Цзіньпіна до Америки відбудеться за планом.

Рубіо заявив, що США очікують на те, що візит відбудеться у вересні, повідомляє Bloomberg.

"Вони продовжують надсилати свої групи для підготовки до візиту. Я не чув нічого протилежного", – сказав він.

Рубіо визнав, що коли є дві великі, потужні країни, такі як США та Китай, завжди будуть приводи для роздратування.

"Але я вважаю, що на потужних, важливих країнах, таких як наша, лежить обов’язок продовжувати діалог і підтримувати відносини", – додав Рубіо.

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