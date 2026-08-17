Путін поставив дедлайн для захоплення всього Донбасу - NYT

Російський диктатор, за даними західних чиновників та аналітиків, розраховує встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року. Якщо Росії не вдасться досягти цієї мети, ймовірність повернення Москви до переговорів може зрости.

Кремль вважає захоплення всього Донбасу мінімальною умовою для своїх подальших планів. При цьому ключові рішення щодо війни, за оцінками західних експертів, можуть бути ухвалені ще до настання визначеного дедлайну, повідомляє The New York Times із посиланням на західних посадовців та аналітиків.

Західні чиновники та аналітики також очікують, що Росія може посилити бойові дії взимку. За їхніми оцінками, Москва може зосередитися на ударах по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, намагаючись скористатися можливим дефіцитом ракет для української протиповітряної оборони. Окремим фактором може стати нова мобілізація в Росії. За даними NYT, її можуть оголосити після парламентських виборів, запланованих на середину вересня.

Деякі представники Заходу побоюються, що Путін, опинившись під тиском, може вдатися до подальшої ескалації та спробувати перевірити готовність країн НАТО реагувати на російські дії. Йдеться не лише про гібридні операції, які Москва вже проводить у Європі, а й про потенційно більш небезпечні кроки.

Водночас європейські країни продовжують розраховувати на Сполучені Штати у питанні посилення тиску на Росію, щоб змусити Кремль повернутися до переговорів з Україною. Однак у Європі дедалі більше усвідомлюють, що питання завершення війни та майбутніх відносин із Росією безпосередньо стосуються безпеки самого континенту. Тому європейські союзники прагнуть не допустити ситуації, за якої Вашингтон і Москва домовляться про врегулювання війни без участі європейських держав. За даними NYT, європейські країни хочуть гарантувати, що жодна потенційна угода між США та Росією не буде укладена без їхньої участі.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві назвали два можливі сценарії участі США у завершенні війни.