Мобілізація під час навчання: хто зі студентів та аспірантів ризикує втратити відстрочку

Сам факт навчання в університеті чи аспірантурі не гарантує військовозобов’язаному відстрочку від мобілізації. Право на неї залежить від форми навчання, рівня освіти та чинного статусу здобувача. Відповідні умови визначені постановою Кабінету Міністрів України №560.

Відстрочка за навчанням передбачена для тих, хто здобуває освіту за денною або дуальною формою та навчається на рівні, який є вищим за раніше здобутий. Тобто сам вступ до закладу освіти не є достатньою підставою. Важливо, щоб людина відповідала встановленим законом критеріям і мала чинний статус здобувача освіти. Для студентів бакалаврату відстрочка може зберігатися, якщо людина здобуває перший рівень вищої освіти, який є наступним у її освітній послідовності.

Водночас право на відстрочку можна втратити, зокрема, після:

завершення навчання та отримання диплома;

переведення на заочну або іншу форму навчання, яка не дає права на відстрочку;

повторного здобуття вже отриманого рівня освіти;

вступу на рівень освіти, який не відповідає встановленій послідовності.

Для студентів магістратури також діє принцип послідовного здобуття освіти. Навчання в магістратурі має бути продовженням після отримання ступеня бакалавра. Якщо людина вже має магістерський рівень, а потім повторно вступає на магістратуру, саме таке навчання не створює нового права на відстрочку. Відстрочка також припиняється після завершення магістратури або зміни форми навчання на ту, яка не передбачає відповідного права.

Для аспірантів діють подібні вимоги. Право на відстрочку мають здобувачі третього, освітньо-наукового рівня освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Заочне навчання в аспірантурі не є підставою для отримання відстрочки за цією категорією. Аспірант також може втратити право на відстрочку у разі відрахування, зміни форми навчання або відсутності в державних реєстрах підтвердження відповідного статусу.

Після того як підстава для відстрочки зникає, відповідне рішення можуть скасувати або змінити. Це стосується і ситуацій, коли інформація в державних реєстрах свідчить про те, що людина більше не відповідає вимогам для отримання відстрочки. Таким чином, для збереження відстрочки за навчанням важливі одразу кілька умов: денна або дуальна форма навчання, здобуття наступного рівня освіти та чинний статус здобувача. Якщо хоча б одна з цих умов перестає виконуватися, право на відстрочку може бути втрачено.

Як повідомляло раніше ForUa, правоохоронці повідомили про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Поліція також перевіряє можливі порушення під час бронювання військовозобов’язаних та роботи військово-лікарських комісій.