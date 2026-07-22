﻿
Полiтика

У НАТО заявили, що призначення Драпатого не змінить військову співпрацю з Україною

У НАТО заявили, що призначення Драпатого не змінить військову співпрацю з Україною

В НАТО заявили, що призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України не позначиться на співпраці між військовими, підтримка України з боку НАТО залишається незмінною. Про це Суспільному повідомив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв’язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро.

 – Звісно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною. Ні, особисто я ніколи раніше не зустрічався з генералом Драпатим, — повідомив Галофоро.

Він додав, що очікує на зустріч із Михайлом Драпатим.

ForUA нагадує, 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на цю посаду Михайла Драпатого.

Відповідні укази глава держави підписав 22 липня.

Драпатий повідомив, що президент поставив перед новим військовим керівництвом низку завдань.

Серед них – продовження та посилення наступальних дій у всіх доменах, планування нових операцій у тилу російських військ, розвиток армії, впровадження технологій та нарощування спроможностей ЗСУ.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Михайло ДрапатийУкраїна-НАТОкадрові зміни
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

СБУ запобігла ще одному теракту у Миколаєві
Війна 22.07.2026 12:51:11
СБУ запобігла ще одному теракту у Миколаєві
Читати
Я передаю армію, що наступає, - Сирський
Війна 22.07.2026 12:11:54
Я передаю армію, що наступає, - Сирський
Читати
У школі Києва спалахнув мовний скандал: вчительку оштрафували
Столиця 22.07.2026 11:55:24
У школі Києва спалахнув мовний скандал: вчительку оштрафували
Читати

Популярнi статтi