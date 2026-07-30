Олексій Білошицький став новим очільником Патрульної поліції України

Т.в.о. голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе представив особовому складу нового начальника Департаменту патрульної поліції - Олексія Більшицького. Про це повідомила Національна поліція України.

"30 липня Цуцкірідзе представив особовому складу начальника Департаменту патрульної поліції - полковника поліції Олексія Білошицького. До призначення він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції", - зазначили у НПУ.

‎В установі повідомили, що Білошицький є одним із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком.

У Нацполіції заявили, що він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автофіксації порушень ПДР і у процесі удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку.

Зазначається, що в умовах повномасштабної війни з РФ він долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі.

‎"Згодом під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки", - повідомили у НПУ.

‎Цуцкірідзе побажав Білошицькому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи.

Своєю чергою новопризначений очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький висловив вдячність міністру внутрішніх справ Івану Вигівському та т.в.о. голови Національної поліції за довіру.

‎"Для мене велика честь і водночас велика відповідальність бути вашим командиром. Попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми будували упродовж цих років, і водночас удосконалювати та розвивати їх", - сказав він, звертаючись до колег.

‎ForUA нагадує, керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав рапорт про відставку після випадку з терактом у Голосіївському районі Києва. Після нього українську патрульну поліцію тимчасово очолював заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.