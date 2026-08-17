В Польщі готуються до потенційної війни з РФ

В уряді Польщі готуються до можливої війни, але сподіваються, що її не буде.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців, повідомляє Polsat News.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане", – заявив Томчик.

Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою.

"Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", – оцінив Томчик.

Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні.

"Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком імовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту", – зазначив він.

За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну.

"Тим більше що ми бачимо: Україна стримала Росію – не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу. Використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас", – підкреслив Томчик.

Фото: russiabusinesstoday.com.