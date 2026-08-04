Драпатий доручив ВСП перевірити 225-й ОШП після журналістського розслідування – ЗМІ

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив Військовій службі правопорядку провести перевірку у 225-му окремому штурмовому полку (ОШП) після журналістського розслідування Анни Калюжної.

Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на журналістку Анну Калюжну, яка оприлюднила відповідну інформацію у Фейсбуці. За даними видання, служба перевірятиме імовірність віддавання злочинних наказів та випадки насильства у полку. У Головному управлінні комунікацій ЗСУ Калюжній сказали, що наразі «здійснюється детальний аналіз усіх фактів і документів».

«Недоторканих бути не повинно. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно з чинним законодавством», - повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

За словами Калюжної, поки що це єдина офіційна реакція держави на її розслідування. Журналістка додала, що їй невідомо, щоб профільні правоохоронні органи відкривали кримінальне провадження за фактом свідчень у матеріалі.

Своєю чергою, «Детектор медіа» звернеться з офіційним запитом до Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб з’ясувати, чи розслідують у відомстві задокументовані випадки.

Як повідомляв ForUA, 30 липня Texty.org.ua опублікували розслідування Анни Калюжної про грубі порушення прав військових у 225-му полку, зокрема про незаконне утримання у так званих «ямах», побиття, прив'язування до «дерева правди» та погрози розстрілом.

Командир 225-го ОШП Олег Ширяєв заперечив наявність «ям» на базі полку та існування «загороджувальних загонів». Водночас він сказав, що йому відомо про випадок побиття, після якого причетних до порушення відсторонили.