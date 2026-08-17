Як повʼязані Parik24, Parimatch та GorillaBet: розслідування показало цікаву тіньову схему спільної екосистеми

В Україні, попри війну та посилення фінансового контролю, продовжують працювати нелегальні гральні ресурси.

Зокрема, Parik24 не має української ліцензії, але, за даними журналістського дослідження, орієнтується на українських користувачів, використовує дзеркала та приймає P2P-платежі.

Журналістка Катерина Котенкова звернула увагу на технічні збіги Parik24 із рішеннями, які використовувалися в екосистемі Parimatch. Про це вона розповіла на Ютуб-каналі «Знай.ua».

«Ми не стверджуємо, що це одна компанія. Але коли нелегальний ресурс, орієнтований на українців, демонструє значну технічну схожість із платформою, яка пов’язана з екосистемою Parimatch, це питання, яке потребує перевірки», — наголошує Котенкова.

Окремі питання, за її словами, виникають і щодо P2P-платежів, коли кошти зараховуються через перекази на банківські картки фізичних осіб.

«Для гравця все виглядає просто: натиснув кнопку, отримав номер картки, переказав гроші — баланс поповнився. Але хто отримав цей переказ? Куди гроші пішли далі? Чи сплатили з них податки?» — говорить журналістка.

За її словами, технічні збіги з рішеннями GR8 Tech дослідники виявили й на сайті легального оператора GorillaBet. Це саме по собі не доводить його зв’язку з Parimatch, оскільки GR8 Tech є технологічним постачальником для різних операторів. У червні 2026 року GorillaBet також оштрафувало PlayCity, при цьому його ліцензія продовжує діяти.

Водночас журналістка звернула увагу на попередню структуру власності GorillaBet. Першим власником оператора було акціонерне товариство «Симбіоз». Подальший аналіз корпоративного ланцюга пов’язує «Симбіоз» із компанією з управління активами «Інвестиційні партнери» та АТ «Мейденс», а окремі корпоративні контакти та адреси мають збіги зі структурами, пов’язаними з Грантом Даяном.

«Паралельно Даян є одним з обвинувачених у давній кримінальній справі щодо «Київпроекту». За версією обвинувачення, колишні керівники підприємства купували за його гроші акції компаній, які не мали для «Київпроекту» реальної цінності. Лише за частиною операцій ідеться про понад 20 мільйонів гривень втрат. Даяну інкримінують, зокрема, заволодіння майном в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем та використання підроблених документів», — зазначає Катерина Котенкова.

За словами Котенкової, немає прямого доказу, що підприємець Грант Даян був власником GorillaBet. Журналісти знайшли лише корпоративний маршрут від пов’язаних із ним структур до першого засновника оператора.

«Це не доводить, що за всіма цими проєктами стоїть один власник. Але держава повинна пояснити, хто обслуговує Parik24, куди йдуть його платежі та чому нелегальний сайт продовжує працювати», — резюмує Катерина Котенкова.

Повну інформацію, зокрема результати технічного аналізу та деталі щодо Parik24, GorillaBet і GR8 Tech, можна переглянути у повному матеріалі на YouTube-каналі «Знай.ua».