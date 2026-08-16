Чим гірше РФ виступає на полі бою в Україні, тим агресивніше Кремль намагається дестабілізувати Захід – Сікорський

Кремль веде шалену кампанію з розколу європейських суспільств, використовуючи дезінформацію, щоб стравити поляків з українцями.

Про це в інтерв’ю Kathimerini заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Будьте певні, Росія вже оголосила нам війну, тільки без танків. Кремль веде шалену кампанію з розколу наших суспільств. Вони використовують дезінформацію, щоб стравити поляків з українцями, і влаштовують грубі провокації, такі як кидання свинячих голів у мечеті», - сказав він.

За словами міністра, Європа має справу з державними саботажами: змовами з метою вбивства, спробами диверсій на залізниці, підпалами за гроші по всій Європі та вторгненням ворожих безпілотників в авіапростір країн ЄС.

«Всього кілька днів тому ще одна російська крилата ракета порушила повітряний простір Польщі», - додав Сікорський.

Глава МЗС нагадав, що Польща має понад п'ять століть досвіду відбиття російського імперіалізму, тому країна знає всі їхні хитрощі.

«Що змінилося, так це масштаби та відчай. Тут є чітка кореляція: чим гірше Росія виступає на полі бою в Україні, тим агресивніше Кремль намагається дестабілізувати Захід, щоб зруйнувати нашу солідарність із жертвою їхньої агресії», - зазначив він.

Як повідомляв ForUA, окружний суд у місті Сосновець на півдні Польщі засудив громадянина Росії Ігоря Р. до семи років позбавлення волі за шпигунство на користь російських спецслужб та участь у відправленні посилки з вибухівкою.