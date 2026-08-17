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Суспiльство

Погода 17 серпня: до +31° і локальні грози

Погода 17 серпня: до +31° і локальні грози

Сьогодні в Україні переважатиме суха та тепла погода. На більшій частині території опадів не очікується, однак у західних і північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Протягом дня буде мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не передбачається, проте в західних та північних областях атмосфера буде нестійкою: вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди супроводжувані грозами. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вдень залишатиметься високою — 26–31°.

На решті території країни день мине переважно без опадів, із сонячними проясненнями та мінливою хмарністю. Найспекотніше буде в центральних і південних регіонах, де стовпчики термометрів піднімуться до +30° і вище.

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вранці істотних опадів не передбачається, однак у другій половині дня погода може змінитися. Вдень по області місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. У Києві температура повітря вдень становитиме близько +30°, а по області — 26–31°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

спекапогода в Києвіпогода 17 серпня
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