ДБР назвало попередню причину падіння Су-24М на Хмельниччині

Державне бюро розслідувань розшифрувало дані бортового реєстратора військового літака Су-24М, який зазнав катастрофи на Хмельниччині 16 червня. За попередніми даними, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, після чого літак втратив керованість.

Як повідомили в ДБР, бортовий реєстратор зафіксував, що після відмови літак почав обертатися навколо своєї осі. Падіння відбулося з висоти понад 600 метрів, а швидкість літака сягала 809 км/год.

У бюро зазначили, що за попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, пошкодження літака могло бути спричинене зовнішнім чинником, зокрема зіткненням із птахом.

Водночас ця версія наразі не підтверджена експертами.

Слідчі ДБР призначили авіаційно-технічну експертизу. Фахівці мають встановити, чи могли виявлені пошкодження призвести до критичної втрати керованості літака, а також чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над Су-24М і запобігти катастрофі.

Експерти також перевірять інші можливі версії та мають встановити безпосередню технічну причину падіння літака.

Катастрофа сталася 16 червня 2026 року поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Внаслідок падіння Су-24М загинули обидва члени екіпажу. Того дня літак виконував другий виліт.

ДБР розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки.