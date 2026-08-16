Підтримка України у війні проти Росії безпосередньо пов’язана з безпекою Польщі – Туск

Дональд Туск заявив, що підтримка України у війні проти Росії безпосередньо пов’язана з безпекою Польщі. Про це прем’єр-міністр Польщі сказав у Гдині на морському параді з нагоди Дня війська та 106-ї річниці Варшавської битви, передає «Польське радіо».

За його словами, одним з ключових елементів безпеки Польщі є реальні союзницькі відносини та розумна зовнішня політика.

«Побудова сучасної версії регіонального союзу зі Швецією, Норвегією, Фінляндією та країнами Балтії за активної участі британців, данців та німців дозволить зробити безпечним території, де Росія становить загрозу. Йдеться про реальні дії і реальні союзи. Це нові трактати, нові угоди, нові договори», - зазначив Туск.

При цьому він назвав чотири основні опори безпеки Польщі: надійно захищені кордони, мудра зовнішня політика, великі інвестиції у Збройні сили та сильна економіка.

Глава уряду закликав польських політиків до єдності у питаннях безпеки.

«Сьогодні з гордістю кажемо всьому світу, але передусім тим, хто хоче порушити наші кордони: «Вам це не вдасться без згоди польської держави». Ми залучили до цього тисячі солдатів, прикордонників та поліцію. Це також зусилля польських платників податків», - наголосив Туск.