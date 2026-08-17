Інформаторка рашистів наводила російські КАБи на оборонців Херсона

Контррозвідка СБУ затримала на Херсонщині ще одну російську інформаторку.

Нею виявилася мешканка Білозерської громади, яка на замовлення ворога коригувала обстріли прифронтового регіону, повідомляє СБУ.

Жінка потрапила у поле зору рашистів через свою давню знайому, яка проживає на території рф та співпрацює з російськими спецслужбістами.



За їхнім завданням фігурантка об’їжджала на власному авто місцевість, що розташована за 10 км від лінії боєзіткнення, та фіксувала місця дислокації Сил оборони, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ у напрямку передової.



Отримані дані інформаторка передавала ворогу у вигляді координат потенційних «цілей», позначених на гугл-карті.



Рашисти планували використати розвіддані для підготовки ударів по Силах оборони.



Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальницю, задокументували її злочини і затримали під час нової розвідвилазки.



При обшуку в автомобілі затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.



Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів інформаторки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фото: СБУ.