У столиці автівка влетіла на терасу кафе

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській.

Зіткнулися два автомобілі BMW. Від удару одна з машин виїхала на територію літньої тераси закладу та перекинулася, повідомляє поліція Києва.

На даний час відомо про одного постраждалого – це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані.

На місці працюють слідчо-оперативна група та патрульні. Правоохоронці встановлюють обставини та механізм аварії.

Фото: поліція Києва.