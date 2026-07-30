Драпатий звільнив начштабу Сухопутних військ Грузевича

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий звільнив начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича, вивівши його до батальйону резерву через невдоволення його роботою та гальмуванням необхідних рішень. Про це пише hromadske та повідомлення народної депутатки Мар'яни Безуглої в Телеграм.

За інформацією джерела в Генштабі, робота посадовця викликала невдоволення нового керівництва.

"Грузевич сидів і на все казав, що Олександр Станіславович – мій начальник", – зазначило джерело.

Народна депутатка Мар'яна Безугла також прокоментувала кадрове рішення:

"Драпатий відсторонив Грузевича — одного з найближчих до Сирського генералів, ідеолога «бусифікації», противника камер спостереження для ТЦК та СП, вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу Сухопутних військ, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу Сирський його прикривав".

Генерал-майор Олександр Степанович Грузевич є українським воєначальником, який тривалий час обіймав керівні посади в структурі Сухопутних військ ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення РФ Грузевич обіймав посаду заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Він був одним із ключових керівників оборони столиці та регулярним спікером, який інформував суспільство про зачистку Київської області (зокрема Ірпеня, Бузової, Вишгорода) та відступ окупантів.

З січня по квітень 2024 року очолював оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця". Також свого часу командував 53-ю окремою механізованою бригадою.

Державні нагороди: За особисту мужність і протидію агресору нагороджений орденами Богдана Хмельницького II (2022) та III (2016) ступенів.

Раніше ForUA повідомляв, що головнокомандувач Збройних Сил України скасував відрядження генерал-майора Андрія Маліновського до Генерального штабу.

Такаож Михайло Драпатий призупинив звільнення командира 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміля Круткова, яке 19 липня підписав його попередник Олександр Сирський.