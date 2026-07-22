«Рубіновий» демпфер: як Банкова зняла напругу руками генерала Драпатого

У ніч проти середи, 22 липня, президент Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначення на його місце 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого (позивний – «Рубін»), який досі обіймав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Пізнім вечором вівторка, 21 липня, у своєму традиційному відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що провів низку зустрічей «з усіма рівнями вищого командування армії та загалом Сил оборони та безпеки України і бачить загальну позицію». Після цього він оголосив, що новим головкомом ЗСУ стане Михайло Драпатий.

«Визначив спільно з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом та у середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України продовжуються і мають продовжуватися стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма «мідлстрайків» виконуватиметься абсолютно чітко», - додав нинішній господар Банкової. При цьому глава держави окремо наголосив, що Олександр Сирський «забезпечив результати України» в обороні Києва, у Харківській наступальній операції, а також в операції у Курській області РФ.

«З Олександром Сирським та Андрієм Гнатовим ми обговорювали подальші формати служби та правильну передачу справ», — сказав глава держави, давши зрозуміти, що начальник Генштабу Гнатов також залишає свою посаду.

Оголошенню цього кадрового рішення передував кількаденний марафон спілкування Зеленського з топ-військовими нашої з вами держави, а також засідання Ставки верховного головнокомандуючого.

«Дякую президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби.

Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам», - так на своє призначення відреагував Михайло Драпатий, відомий у військових колах під позивним «Рубін».

Слід зауважити, що 43-річний Драпатий, на відміну від 61-річного Сирського, навчався на офіцера не в радянському училищі і не в Москві, а в незалежній Україні. Він воює з 2014 року з моменту початку вторгнення путінських «визволителів» на Донбас. Втім, про це дещо згодом.

Рокіровці вищого військового керівництва, нагадаємо, передувала відставка разом з усім урядом очільника МОУ Михайла Федорова. Президент тоді публічно заявив, що у Федорова та Сирського виник конфлікт, «який ніяк не вдавалося вирішити».

Невдовзі після того, як Федоров став міністром з приставкою «екс», вдруге за час повномасштабної війни з путінською Росією в низці українських міст розпочалися акції протесту на підтримку колишнього очільника Міноборони. Принагідно зауважимо, що на цій посаді 35-річний Федоров пропрацював півроку, але встиг реалізувати кілька важливих для фронту змін, у тому числі значно збільшити виробництво дронів різних типів та дальності і загалом відчутно посилити напрямок безпілотників.

Багато людей, котрі вийшли на протест, закликали відправити у відставку Сирського, а Федорова повернути до МОУ.

Після своєї відставки Федоров публічно підтвердив, що у нього та Сирського дійсно був конфлікт і що він пропонував президенту звільнити його.

Натомість Сирський гранично лаконічно прокоментував скандал, сказавши лише, що пишається операцією з оборони Києва у 2022 році, якою він керував, завдяки чому «тепер у цьому місті можуть відбуватися брифінги».

Володимир Зеленський у перший день протестів заявив, що «розуміє, чує і навіть реагує на те, що говорить суспільство». Після цього він не став вносити до Верховної Ради кандидатуру ексглави МВС Ігоря Клименка на позицію міністра оборони.

Водночас виконувати обов’язки міністра оборони було запропоновано Євгену Хмарі, який до того тимчасово очолював Службу безпеки України (СБУ).

Вже після оголошення про відставку Сирського та призначення Драпатого Федоров охарактеризував перестановки, що відбулися, як «нове повітря і нову надію в боротьбі вільних людей за свободу і справедливість». «Голос змін, який не можна було не почути», - написав колишній міністр. Він привітав Драпатого з призначенням і додав, що зателефонував Сирському та «подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви».

«Звільнення Сирського і, особливо, призначення Драпатого, - це часткове розв’язання політичних проблем, викликаних звільненням Федорова з посади міністра оборони. Призначення Драпатого - це очевидний жест примирення у бік Федорова і «картонкового Майдану». І, мабуть, це об’єктивне визнання того факту, що серед небагатьох кандидатів на посаду главкома ЗСУ Драпатий був найбільш підготовленим для такої посади. Але проблема Федорова поки залишається. Політичний армреслінг між Зеленським і Федоровим продовжується. Їх багатогодинні і багатоденні переговори точно увійдуть в політичну історію України. Для Зеленського (а може і для Федорова?) це гарний тренінг перед майбутніми мирними переговорами», - зазначає політолог Володимир Фесенко.

Ну що ж, дуже хочеться сподіватися, що не менш гарним, а, точніше результативно-вдалим «тренінгом» для усієї України виявиться здатність Михайла Драпатого в оперативному порядку долати усі тактичні та стратегічні виклики, пов’язані з путінською «СВО». Слід окремо наголосити на тому, що з огляду на фактично бездоганну професійну репутацію Драпатого, рішення про його призначення на позицію головкома ЗСУ було сприйняте українцями «на ура» і миттєво знизило градус суспільної напруги.

Насамкінець, варто зупинитися на професійному бекграунді Михайла Драпатого. Він закінчив Харківський інститут танкових військ у 2004 році, а потім – Національний університет оборони України у 2017-му.

Широко відомим «Рубін» став у травні 2014 року. Тоді, будучи командиром батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, Драпатий організував прорив українських військ у центр Маріуполя, на той момент захопленого проросійськими сепаратистами. У серпні того ж року в найскладніших умовах Драпатий зміг вивести підрозділи ЗСУ з оточення біля села Ізварине на Луганщині.

У 2016 році Михайло Драпатий очолив 58-у окрему мотопіхотну бригаду. Вже після початку повномасштабного вторгнення був одним із безпосередніх учасників звільнення Херсона у листопаді 2022 року.

У жовтні 2024 року Драпатий отримав звання генерал-майора. Після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ у лютому 2024 року Драпатий увійшов до його команди та став заступником начальника Генштабу з підготовки військових. Об’єднані сили ЗСУ Драпатий очолив у жовтні минулого року.

Військові експерти та волонтери характеризують Драпатого як сильного та виваженого бойового командира, який понад усе цінує життя особового складу. До речі, російські пропагандисти відкрито визнають призначення Драпатого на позицію головкома ЗСУ «дуже поганою новиною» для армії РФ. Між тим профільні вітчизняні експерти акцентують, що новому головкому потрібен буде певний час для проведення поглибленого аудиту та виважених кадрових рішень на нижчих рівнях управління, котрі дозволять відчутно підвищити ефективність Збройних сил України (ЗСУ).