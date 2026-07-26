У Кремлі відреагували на пропозицію Токаєва «заморозити» війну в Україні

У Путіна заявили про неможливість "замороження" війни проти України. Про це повідомив прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков у коментарі "Інтерфаксу", коментуючи відповідну пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

За словами представника Кремля, "замороження як таке неможливе" з огляду на позицію Києва.

"Для нас є головна умова — ми маємо досягти своїх цілей", — сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання про реакцію лідера Кремля Володимира Путіна на пропозицію Токаєва, він зазначив, що той "детально йому все розповів про спеціальну військову операцію".

Прессекретар Путіна також заявив, що умови для припинення бойових дій нібито були викладені МЗС РФ два роки тому, і додав, що "все це може припинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення".

ForUA нагадує, вдень президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність якнайшвидшого припинення війни Росії проти України.

За словами Токаєва, природа цього конфлікту є незрозумілою для багатьох, зокрема й для Казахстану. Він порівняв ситуацію з протистоянням між Азербайджаном і Вірменією, витоки якого сягають глибини історії, тоді як нинішню війну зрозуміти значно складніше.

Президент Казахстану запропонував Путіну заморозити бойові дії за сприяння світових держав, назвавши Росію "великою державою" та додавши, що зворотне нібито на руку супротивникам РФ.

Днями Пєсков заявив, що Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України.