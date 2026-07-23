Федоров відкинув пропозиції президента і наполягає на поверненні до Міноборони

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну державну посаду, окрім керівництва Міністерством оборони, оскільки лише ця посада, на його думку, дає можливість завершити розпочаті ним реформи та реалізувати стратегію ведення війни.

Про це він повідомив у коментарі журналістам, текст якого також оприлюднив його колишній радник Сергій Стерненко.

За словами Федорова, його команда прийшла до Міністерства оборони на запрошення президента Володимира Зеленського з чітким планом завершення війни. Він стверджує, що стратегія під назвою AIR–LAND–ECONOMY передбачала посилення протиповітряної оборони, стабілізацію ситуації на фронті та удари по економічному потенціалу Росії.

Ексміністр заявив, що протягом шести місяців команда послідовно реалізовувала цей план, а отримані результати, на його думку, дозволили Україні перехопити стратегічну ініціативу та створили можливість примусити Росію до припинення війни.

Федоров подякував президенту за запропоновані варіанти подальшої роботи у владі, однак наголосив, що лише три посади мають реальний вплив на перебіг війни — президента, головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони.

За його словами, жодна інша посада не наділена достатніми повноваженнями для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, завершення трансформації Збройних сил, планування асиметричних операцій проти ворога та проведення системних змін у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Федорову нову посаду у владі, яка мала б об'єднати технологічний напрям державного управління. Пізніше президент уточнив, що йшлося про кілька можливих призначень, останнім із яких була посада віцепрем'єр-міністра з військових новацій.

За інформацією джерел «Української правди», президент не пропонував Федорову повернення до Міністерства оборони. Водночас сам ексміністр, за даними видання, наполягав, що разом зі своєю командою готовий продовжити роботу саме в оборонному відомстві, зокрема у взаємодії з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.