Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль чекатиме від США нових пропозицій про можливе завершення повномасштабної війни проти України. Про це представник Кремля заявив у коментарі російським пропагандистським виданням.

Як стверджує Пєсков, у Кремлі припускають, що президент США Дональд Трамп та його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін.

Прессекретар російського диктатора додав, що Москва очікуватиме на нові пропозиції.

– Американці щирі, президент Трамп щирий, його переговорники щирі у своєму бажанні дійсно сформулювати якісь варіанти, прийнятні для всіх, – наголосив Пєсков.

Як стверджує прессекретар російського диктатора, Москва хоче використовувати так званий дуалізм позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам РФ.

ForUA нагадує, 6 липня Трамп заявив про успішний перебіг переговорів щодо припинення російсько-української війни. На його думку, закінчення війни значно ближче, ніж вважає більшість людей.