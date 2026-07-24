﻿
Полiтика

Пєсков заявив, що Кремль очікує від США нових пропозицій щодо завершення війни проти України

Пєсков заявив, що Кремль очікує від США нових пропозицій щодо завершення війни проти України

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль чекатиме від США нових пропозицій про можливе завершення повномасштабної війни проти України. Про це представник Кремля заявив у коментарі російським пропагандистським виданням.

Як стверджує Пєсков, у Кремлі припускають, що президент США Дональд Трамп та його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін.

Прессекретар російського диктатора додав, що Москва очікуватиме на нові пропозиції.

– Американці щирі, президент Трамп щирий, його переговорники щирі у своєму бажанні дійсно сформулювати якісь варіанти, прийнятні для всіх, – наголосив Пєсков.

Як стверджує прессекретар російського диктатора, Москва хоче використовувати так званий дуалізм позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам РФ.

ForUA нагадує, 6 липня Трамп заявив про успішний перебіг переговорів щодо припинення російсько-української війни. На його думку, закінчення війни значно ближче, ніж вважає більшість людей.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДмитро Пєсковросійсько-українська війна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Названо найкращі райони Києва: хто увійшов до топ-3
Столиця 24.07.2026 11:15:41
Названо найкращі райони Києва: хто увійшов до топ-3
Читати
Чому варто їсти кавун щодня: вчені назвали п'ять вагомих причин
Здоров'я 24.07.2026 10:54:12
Чому варто їсти кавун щодня: вчені назвали п'ять вагомих причин
Читати
Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у США: що відомо
Головне 24.07.2026 10:13:39
Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у США: що відомо
Читати

Популярнi статтi