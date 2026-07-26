Американським військовим наказали припинити удари по Ірану заради дипломатії – Axios

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим утриматися від нових ударів по Ірану, аби дати можливість для дипломатичного врегулювання конфлікту. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, протягом попередніх 13 днів Трамп щодня схвалював запропоновані військовими плани ударів, однак у п’ятницю, 24 липня, отримавши аналогічний план, не дав дозволу на його виконання й наказав утриматися від нових атак.

Наразі незрозуміло, як довго триватиме пауза. За даними джерел, президент прагне дати більше простору дипломатичним зусиллям, а також вважає, що нинішній рівень американських ударів досяг межі своєї ефективності.

Водночас військові США зберігають готовність швидко відновити операцію в разі відповідного наказу та продовжують розробляти плани можливого повернення до масштабних бойових дій.

Невдовзі після ухвалення цього рішення Трамп заявив журналістам у Білому домі, що має можливість продовжити удари або навіть посилити їх,, щоб «знищити все, що вони (іранці, - ред.) мають».

Водночас дав зрозуміти, що вважає «розумнішою стратегією» «укласти угоду» з Іраном.

«Ми зараз ведемо переговори з (іранцями)… Ми повністю готові до дій, але ми ведемо з ними переговори», – сказав Трамп.

Наказ про припинення вогню було віддано через кілька годин після прибуття до Тегерана оманської делегації для переговорів щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Зазначається, що сторони досягли прогресу, а угоди між Оманом та Іраном можуть досягти вже найближчими днями.

Як повідомляв ForUA, Трамп заявив про успіхи операції проти Ірану та прагнення Тегерана укласти угоду, проте він вважає, що час для домовленостей з іранським режимом ще не настав.