﻿
Суспiльство

В Україні можуть запровадити три види санкцій проти осіб, які ухиляються від мобілізації

В Україні можуть запровадити три види санкцій проти осіб, які ухиляються від мобілізації

Вже розроблені законопроєкти, які передбачають обмеження доступу до адміністративних послуг, арешти рахунків та інші санкції щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова в ефірі "Радіо Свобода".

"Ці законопроєкти вже розроблені, вони ще не подані до парламенту. Але це обмеження в наданні адміністративних послуг, використанні водійських прав, арешти рахунків і т.д.", — зазначила вона.

За її словами, цей комплекс заходів дозволить зробити розшукові дії щодо таких правопорушників ефективнішими, а також обмежить їхнє вільне пересування і доступ до державних послуг.

Решетилова наголосила, що такий підхід є справедливим стосовно військовослужбовців, які сумлінно служать тривалий час і вже потребують заміни.

"Цей комплекс заходів повинен бути паралельним з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців", — додала омбудманка.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

санкціїмобілізаціяухилянтизаконопроєктОльга Решетилова
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ігнат пояснив, куди влучили російські ракети під час атаки на Київщину
Столиця 24.07.2026 19:42:37
Ігнат пояснив, куди влучили російські ракети під час атаки на Київщину
Читати
Росія накопичила запас ракет, найближчими днями ризик ударів залишається високим
Суспiльство 24.07.2026 19:31:32
Росія накопичила запас ракет, найближчими днями ризик ударів залишається високим
Читати
Єврокомісія попередила TikTok через небезпечні налаштування дитячих акаунтів
Суспiльство 24.07.2026 17:11:30
Єврокомісія попередила TikTok через небезпечні налаштування дитячих акаунтів
Читати

Популярнi статтi