В Україні можуть запровадити три види санкцій проти осіб, які ухиляються від мобілізації

Вже розроблені законопроєкти, які передбачають обмеження доступу до адміністративних послуг, арешти рахунків та інші санкції щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова в ефірі "Радіо Свобода".

"Ці законопроєкти вже розроблені, вони ще не подані до парламенту. Але це обмеження в наданні адміністративних послуг, використанні водійських прав, арешти рахунків і т.д.", — зазначила вона.

За її словами, цей комплекс заходів дозволить зробити розшукові дії щодо таких правопорушників ефективнішими, а також обмежить їхнє вільне пересування і доступ до державних послуг.

Решетилова наголосила, що такий підхід є справедливим стосовно військовослужбовців, які сумлінно служать тривалий час і вже потребують заміни.

"Цей комплекс заходів повинен бути паралельним з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців", — додала омбудманка.