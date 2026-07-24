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Столиця

Ігнат пояснив, куди влучили російські ракети під час атаки на Київщину

Ігнат пояснив, куди влучили російські ракети під час атаки на Київщину

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російський ракетний удар на Київщині 24 липня був завданий по приватному спортивному комплексу, а не по військовому полігону. За його словами, обставини проведення заходу на території комплексу наразі з’ясовують правоохоронні органи.

Про це повідомляє “День.LIVE”.

Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки 24 липня російські війська застосували по Київщині та Одещині 5 ракет різних типів.

“Щодо “Циркону” я вже колегам спростовував. Дійсно, там були “Іскандер”, поки інформація є про “Іскандер-М” та С-400. Ну, можливо, обидва типи: і “Іскандер-М”, і С-400. І по півдню у нас дві ракети “Онікс”. Загалом 5 ракет. От власне, якими противник обстріляв Київщину та Одещину”, – сказав Ігнат.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили одну ракету “Іскандер”, а дві ракети “Онікс”, випущені по півдню України, не досягли своїх цілей. Водночас на Київщині зафіксовано влучання двох ракет, унаслідок чого є загиблі та велика кількість поранених.

Ігнат висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим, а також закликав відповідально ставитися до заходів безпеки під час загрози балістичних ударів.

Водночас представник Повітряних сил спростував інформацію про те, що удар був завданий по військовому полігону.

“Щодо слова “полігон” — одразу асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс. Він приватний. Він до військових відношення не має. От те, що там проводилося, вже будуть розбирати, яким чином це все відбулося. Але це не полігон, одразу скажу, що до Збройних сил немає відношення”, – сказав Ігнат.

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, деталі проведення заходу на території приватного спортивного комплексу та дії його організаторів наразі вивчають правоохоронні органи.

Нагадаємо, що російські війська завдали ракетного удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння за участю представників української оборонної індустрії.

Згодом, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Київщині вдень 24 липня десять людей загинули та близько сотні дістали поранення.

 Автор: Богдан Моримух

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Юрій Ігнат
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