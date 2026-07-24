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Суспiльство

Росія накопичила запас ракет, найближчими днями ризик ударів залишається високим

Росія накопичила запас ракет, найближчими днями ризик ударів залишається високим

Росія накопичила певний запас ракет, тому найближчими днями українцям слід максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це в етері телемаратону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, загроза нових ракетних ударів залишається високою, а особливу небезпеку становлять балістичні ракети через їхню високу швидкість.

Ігнат також розповів подробиці денної атаки російських військ. З північного напрямку окупанти випустили три балістичні ракети. Одну з них вдалося знищити силам протиповітряної оборони, ще дві влучили на території Київської області. Згодом російські війська атакували південь країни ракетами "Онікс", однак вони не досягли своїх цілей.

У зв'язку з підвищеною загрозою місцева влада посилює заходи безпеки. Зокрема, рекомендується максимально скасувати заплановані масові заходи, а якщо це неможливо — призупиняти їх на час повітряної тривоги, щоб мінімізувати ризик для людей.

Крім того, найближчими днями поїзди київської кільцевої електрички Kyiv City Express зупинятимуться під час оголошення повітряної тривоги.

В "Укрзалізниці" пояснили, що таке рішення ухвалене через прицільні удари російських військ по об'єктах інфраструктури. Після отримання дозволу від моніторингових груп рух поїздів буде відновлюватися, а графік — надолужуватися. Пасажирів закликають виконувати вказівки працівників залізниці.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

балістичні ракетителемаратон
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