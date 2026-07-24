Росія накопичила запас ракет, найближчими днями ризик ударів залишається високим

Росія накопичила певний запас ракет, тому найближчими днями українцям слід максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це в етері телемаратону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, загроза нових ракетних ударів залишається високою, а особливу небезпеку становлять балістичні ракети через їхню високу швидкість.

Ігнат також розповів подробиці денної атаки російських військ. З північного напрямку окупанти випустили три балістичні ракети. Одну з них вдалося знищити силам протиповітряної оборони, ще дві влучили на території Київської області. Згодом російські війська атакували південь країни ракетами "Онікс", однак вони не досягли своїх цілей.

У зв'язку з підвищеною загрозою місцева влада посилює заходи безпеки. Зокрема, рекомендується максимально скасувати заплановані масові заходи, а якщо це неможливо — призупиняти їх на час повітряної тривоги, щоб мінімізувати ризик для людей.

Крім того, найближчими днями поїзди київської кільцевої електрички Kyiv City Express зупинятимуться під час оголошення повітряної тривоги.

В "Укрзалізниці" пояснили, що таке рішення ухвалене через прицільні удари російських військ по об'єктах інфраструктури. Після отримання дозволу від моніторингових груп рух поїздів буде відновлюватися, а графік — надолужуватися. Пасажирів закликають виконувати вказівки працівників залізниці.