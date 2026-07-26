МЗС Венесуели повідомило ООН про вихід із Міжнародного кримінального суду

Венесуела офіційно повідомила ООН про «безвідкличне» рішення вийти з Міжнародного кримінального суду.

Як повідомило Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Венесуели Фелікс Пласенсія.

Пласенсія пояснив рішення уряду тим, що МКС нібито демонструє «географічну упередженість» і непропорційно переслідує країни Глобального Півдня, зокрема держав Африки та Латинської Америки.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що МКС використовували як інструмент переслідування країни.

«Міжнародний кримінальний суд настільки сильно політизований для нападів на венесуельський народ і венесуельську державу, що ми не віримо у такого роду організації чи інституції», - зазначила Родрігес.

У грудні Національна асамблея Венесуели проголосувала за скасування закону про ратифікацію Римського статуту, що відкрило шлях до виходу країни з МКС.

МКС проводив розслідування щодо ймовірних злочинів проти людяності у Венесуелі. У 2020 році суд заявив про обґрунтовані підстави вважати, що посадовці, військовослужбовці та прихильники уряду Венесуели скоювали злочини проти людяності щонайменше з 2017 року. Розпочате прокурором МКС Карімом Ханом у 2021 році розслідування викликало заперечення з боку уряду Венесуели.

У січні 2025 року МКС закрив своє представництво в Каракасі, пояснивши це відсутністю співпраці з боку венесуельської влади.

Раніше ForUA повідомляв, що Міжнародний кримінальний суд підтвердив рішення Асамблеї держав-учасниць про усунення Каріма Хана з посади прокурора.