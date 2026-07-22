У Києві 2,5 тисячі будинків можуть залишитися взимку без опалення

Майже кожен п'ятий багатоквартирний будинок у Києві досі не має резервного джерела теплопостачання. Якщо російські атаки пошкодять великі теплоелектроцентралі, близько 2,5 тисячі будівель можуть залишитися без опалення. Майже 20% житлового фонду столиці й надалі залежить від роботи ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. У разі ударів по цих об'єктах без тепла можуть опинитися цілі житлові райони, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко..

Експерт зазначає, що роботи з підготовки до опалювального сезону розпочалися із запізненням. Водночас комплексні заходи із захисту стратегічної енергетичної інфраструктури, за його словами, досі реалізовані не повною мірою.

Окрему проблему, за словами Харченка, становить фінансування. Попри наявність коштів у міському бюджеті, вони не завжди спрямовуються на першочергові потреби. Крім того, з державного бюджету Київ отримав 3 млрд гривень на підготовку до зими замість необхідних 15 млрд, а решту коштів має забезпечити місто.

Водночас експерт наголосив, що ситуація поступово покращується. За останній рік у столиці зменшилася кількість будинків без альтернативного теплопостачання, а також реалізується рекордна кількість проєктів із модернізації теплової інфраструктури. Йдеться про встановлення мобільних котелень, генераторів тепла та автономних систем опалення.

Попри позитивну динаміку, Харченко вважає, що ключовим фактором успіху залишається ефективна взаємодія центральної та місцевої влади. Без належної координації навіть значне фінансування може не забезпечити необхідний рівень готовності до опалювального сезону.

Фахівці також радять мешканцям уже зараз дізнатися в ОСББ або керуючій компанії, чи має їхній будинок резервне джерело тепла. Якщо такого рішення немає, співвласники можуть ініціювати встановлення автономної системи опалення та скористатися міськими програмами співфінансування.

Як повідомляло раніше ForUa, Київ опинився серед десяти найменш комфортних для життя міст світу. Українська столиця посіла 166-те місце зі 173, залишившись серед аутсайдерів глобального списку.