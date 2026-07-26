Російські атаки балістикою по Києву: рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах

Рятувальники ліквідували усі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки уночі 26 липня у Деснянському, Шевченківському і Солом'янському районах Києва. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.

"Київ: сьогодні вночі росіяни знову атакували столицю. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у трьох районах міста", - зазначили у ДСНС.

У Деснянському районі рятувальники ліквідували загоряння складської будівлі, 10 легкових автомобілів і вантажівки на парковці.

У Шевченківському районі через влучання спалахнула чотириповерхова відселена будівля.

У Солом'янському — загорілась і зазнала руйнувань нежитлова споруда.

Всі пожежі ліквідували.

ForUA зазначає, у Києві та низці областей України двічі за ніч оголошували повітряну тривогу у зв'язку із загрозою удару російських військ із застосуванням балістичних ракет. У Шевченківському районі Києва уламки ракети впали на 18-поверховий будинок.