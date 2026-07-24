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У Києві поплічники рф активували для рашистів понад 70 терміналів Starlink

У Києві поплічники рф активували для рашистів понад 70 терміналів Starlink

Контррозвідка СБУ викрила у Києві ще двох російських агентів, які на замовлення фсб реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.

Фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків», повідомляє СБУ.

Після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від фсб. 

Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів. 

Для безперешкодної реєстрації агенти «втемну» залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам «обходити» встановлені правила верифікації Старлінків. 

У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів. 

Ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони. 

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання. При обшуках у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами роботи на фсб. 

Під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані фігурантами Старлінки. 

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУКиїввійнаагентокупанти
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