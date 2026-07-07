Один із найгірших показників у світі: Київ потрапив до антирейтингу

Київ опинився серед десяти найменш комфортних для життя міст світу за версією The Economist Intelligence Unit. У щорічному рейтингу українська столиця посіла 166-те місце зі 173, залишившись серед аутсайдерів глобального списку.

Автори рейтингу пояснюють низьку позицію Києва наслідками повномасштабної війни. Безпекові ризики, руйнування інфраструктури та труднощі з доступом до частини базових послуг продовжують суттєво впливати на якість життя в місті.

Під час оцінювання аналітики враховували п'ять ключових показників: рівень стабільності, якість системи охорони здоров'я, освіти, стан інфраструктури, а також культурне життя і навколишнє середовище.

Найкращим містом для життя вдруге поспіль визнали Копенгаген. До п'ятірки лідерів також увійшли Відень, Мельбурн, Сідней і Цюрих — міста, які отримали найвищі оцінки завдяки безпеці, сучасній інфраструктурі, розвиненій медицині та високому рівню освіти.

Натомість останню позицію в рейтингу вкотре посів сирійський Дамаск.

Ще кілька років тому ситуація для Києва виглядала зовсім інакше. У рейтингу за 2021 рік українська столиця перебувала на 117-й сходинці. Відтоді повномасштабна війна кардинально змінила умови життя в місті, що відобразилося і на його місці у світовому рейтингу комфортності.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна очолила глобальний рейтинг міграційного зростання населення.