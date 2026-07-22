﻿
Війна

Україна знайшла спосіб зупиняти нові реактивні "Шахеди"

Україна знайшла спосіб зупиняти нові реактивні "Шахеди"

В Україні тривають випробування нових засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які мають протидіяти реактивним дронам-камікадзе типу "Шахед". Особливу увагу приділяють боротьбі з безпілотниками, що можуть керуватися в режимі реального часу через МЕШ-мережі. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram.

Бескрестнов пояснив, що найбільшу небезпеку становлять не стільки самі реактивні безпілотники, скільки можливість їхнього керування в режимі онлайн через МЕШ-мережу. "Реактивні "Шахеди" є справді викликом для нашої ППО, але вони найбільш небезпечні саме в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу", – зазначив він.

Радник президента також розповів, що провів день на полігоні, де тестували різні варіанти придушення таких мереж за допомогою засобів РЕБ. За його словами, українські виробники систем радіоелектронної боротьби спільно з платформою Brave1 та Головним управлінням РЕБ Генерального штабу працюють над удосконаленням технологій, здатних блокувати канали керування "Шахедами", які використовують радіомодеми МЕШ.

Бескрестнов додав, що українські фахівці вже враховують можливі дії противника у відповідь на нові розробки. "Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", – підсумував він.

Раніше ForUa повідомляло, що показала масована атака рашистів-терористів на Київ.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

захистРЕБреактивні шахедиМЕШ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Суд у Грузії звільнив під заставу чоловіка, який зламав ніс російськомовній туристці
Свiт 21.07.2026 17:50:11
Суд у Грузії звільнив під заставу чоловіка, який зламав ніс російськомовній туристці
Читати
Ветеран надіслав посилку «Новою поштою» до Офісу президента
Війна 21.07.2026 17:34:43
Ветеран надіслав посилку «Новою поштою» до Офісу президента
Читати
У Польщі жінка напала на 13-річних українок через їхнє походження
Свiт 21.07.2026 17:07:26
У Польщі жінка напала на 13-річних українок через їхнє походження
Читати

Популярнi статтi