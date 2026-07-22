В Україні тривають випробування нових засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які мають протидіяти реактивним дронам-камікадзе типу "Шахед". Особливу увагу приділяють боротьбі з безпілотниками, що можуть керуватися в режимі реального часу через МЕШ-мережі. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram.

Бескрестнов пояснив, що найбільшу небезпеку становлять не стільки самі реактивні безпілотники, скільки можливість їхнього керування в режимі онлайн через МЕШ-мережу. "Реактивні "Шахеди" є справді викликом для нашої ППО, але вони найбільш небезпечні саме в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу", – зазначив він.

Радник президента також розповів, що провів день на полігоні, де тестували різні варіанти придушення таких мереж за допомогою засобів РЕБ. За його словами, українські виробники систем радіоелектронної боротьби спільно з платформою Brave1 та Головним управлінням РЕБ Генерального штабу працюють над удосконаленням технологій, здатних блокувати канали керування "Шахедами", які використовують радіомодеми МЕШ.

Бескрестнов додав, що українські фахівці вже враховують можливі дії противника у відповідь на нові розробки. "Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", – підсумував він.

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