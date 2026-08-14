Рашисти змінюють тактику атак: частка реактивних «Шахедів» може сягати 67%

Росія все частіше використовує реактивні «Шахеди» під час атак на Україну. За оцінкою Повітряних сил ЗСУ, їхня частка серед запущених дронів може сягати двох третин. Такі безпілотники складніше перехоплювати через вищу швидкість, повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі реактивні безпілотники можуть становити до двох третин від загальної кількості «Шахедів», які Росія запускає по Україні. Business Insider зазначає, що це найвища публічно озвучена оцінка частки реактивних дронів у російських атаках. Раніше експерти оцінювали їхню частку приблизно у 20% від усіх запущених «Шахедів». Водночас колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія планувала довести частку реактивних безпілотників до 50%.

Реактивні БПЛА мають вищу швидкість, через що українській ППО залишається менше часу на їхнє виявлення та перехоплення. Народний депутат Єгор Чернєв зазначав, що Україні вдається перехоплювати понад 90% російських крилатих ракет і безпілотників «Герань-2». На цьому тлі Росія дедалі більше покладається на реактивні БПЛА та балістичні ракети, які складніше знищувати.

Росія також розвиває інфраструктуру на своїх авіабазах для запуску реактивних безпілотників. Зокрема, для розгону дронів перед запуском реактивного двигуна використовуються довгі рейкові конструкції. Це дозволяє адаптувати наявну наземну інфраструктуру до застосування нового типу БПЛА.

Збільшення кількості таких дронів свідчить про те, що Росія намагається ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони та поступово змінює тактику масованих атак.

Як повідомляло раніше ForUa, Сергій Бескрестнов ("Флеш") оприлюднив карту орієнтовної зони дії нових російських реактивних безпілотників типу "шахед", оснащених системою онлайн-керування. За його словами, такі дрони можуть уражати не лише стаціонарні, а й рухомі цілі.