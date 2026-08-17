Двом археологам оголосили підозру за незаконні розкопки в окупованому Криму

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом археологам, які, за даними слідства, після окупації Криму проводили незаконні археологічні розкопки на півострові. Частину знайдених артефактів один із них передав до російського «Державного Ермітажу» в Санкт-Петербурзі.

Про це 17 серпня повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

За даними прокуратури, підозри отримали науковий співробітник «Державного Ермітажу» та представник створеного окупаційною владою «Інституту археології Криму Російської академії наук».

Джерело в правоохоронних органах повідомило «Суспільному Крим», що йдеться про Марка Крамаровського та Еміля Сейдалієва.

За версією слідства, з 2014 року вони без дозволів українських уповноважених органів проводили археологічні розкопки на території пам'ятки археології національного значення «Городище середньовічного Солхату» у Старому Криму. Пам'ятка датується XIII–XIV століттями.

Правоохоронці вважають, що внаслідок незаконних робіт частину культурного шару пам'ятки було зруйновано.

Серед знайдених під час розкопок предметів були елементи давньої водопровідної системи, полив'яні чаші та фрагменти керамічного посуду. За даними прокуратури, один із підозрюваних передав їх до «Ермітажу», після чого Росія внесла артефакти до державного каталогу музейного фонду.

Дії археологів кваліфікували за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — як воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Марк Крамаровський очолює «Золотоординську експедицію Державного Ермітажу», яка проводить незаконні розкопки на території окупованого Криму.

У ГУР зазначають, що Крамаровський брав участь у розкопках «Городища середньовічного Солхату» у 2014–2016 роках, а також у роботах на території інших об'єктів культурної спадщини у Старому Криму. Україна запровадила проти нього персональні санкції.

Еміль Сейдалієв після початку російської окупації залишився в Криму та продовжив працювати у створеному окупаційною владою «Інституті археології Криму Російської академії наук».

За даними ГУР, з 2015 по 2019 рік Сейдалієв отримав 15 дозволів від російського міністерства культури на проведення археологічних робіт у Криму, а з 2020 по 2023 рік — ще 43. Він брав участь у розкопках низки археологічних пам'яток на території півострова, зокрема «Городища середньовічного Солхата», поселень та некрополів у різних районах Криму.

Це вже не перша підозра українських правоохоронців російським археологам через розкопки на окупованому півострові. Раніше аналогічну підозру оголосили співробітнику «Державного Ермітажу» Алєксандру Бутяґіну.

За даними української прокуратури, загалом у справах щодо незаконних археологічних робіт в окупованому Криму вже фігурують сім підозрюваних, серед яких громадяни Росії та України.

Бутяґіну, який з 1999 року очолював Мірмекійську археологічну експедицію в Криму, закидають проведення незаконних розкопок на території античного городища Мірмекій поблизу Керчі.

У 2022 році під час розкопок він виявив скарб із 30 монет часів Олександра Македонського. За даними української сторони, знахідку вивезли до Росії. Її вартість оцінюють більш ніж у 8,5 млн гривень.

У грудні 2025 року Бутяґіна затримали в Польщі, коли він прямував транзитом через країну. Україна звернулася до польської влади з проханням про його екстрадицію. 18 березня 2026 року окружний суд Варшави задовольнив цей запит.