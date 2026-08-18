Сі Цзіньпін уперше за 11 років відвідає США

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного місяця здійснить офіційний візит до США вперше за 11 років. Водночас китайський лідер, за попередніми даними, не братиме участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Politico з посиланням на чотирьох людей, знайомих із графіком Сі Цзіньпіна.

Спільні дебати Генасамблеї ООН стартують 22 вересня. Протягом тижня до Нью-Йорка приїдуть світові лідери, які виступатимуть із промовами та проводитимуть двосторонні зустрічі. Однак Сі Цзіньпін, імовірно, обмежить свій візит до США поїздкою у Вашингтон. За даними джерел, він може прибути до країни пізно ввечері 23 вересня, провести 24 вересня зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, а вже 25 вересня залишити Сполучені Штати.

Білий дім підтвердив, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна у Вашингтоні запланована на 24 вересня. Водночас американська адміністрація не стала коментувати інші можливі деталі програми китайського лідера.

Раніше у дипломатичних колах припускали, що Сі Цзіньпін може поєднати зустріч із Трампом із поїздкою до Нью-Йорка та виступом на Генасамблеї ООН. Такий формат дозволив би Пекіну представити власне бачення міжнародної політики та позицію щодо глобальних конфліктів. Однак, за даними Politico, Китай наразі не направив до Нью-Йорка передову групу, яка зазвичай готує візит китайського лідера. Це може свідчити про те, що участь Сі Цзіньпіна в засіданнях Генасамблеї ООН не планується.

Останній раз Сі Цзіньпін відвідував Нью-Йорк у 2015 році. Тоді він виступив на Генеральній асамблеї ООН з нагоди 70-річчя заснування Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляло раніше ForUa, США попри напруженість у відносинах очікують на візит Сі Цзіньпіна.