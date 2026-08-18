ЗСУ отримали нового командувача Сил логістики: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив 41-річного Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних сил України. На цій посаді він замінив Володимира Карпенка, якого звільнили.

Юрій Погрібний родом із Сумської області. У 2007 році він закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Військову кар'єру Погрібний розпочав у 55-й окремій артилерійській бригаді. Там він пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону.

У 2014 році, після початку російської агресії проти України, Погрібний служив у складі 55-ї артилерійської бригади, яка брала участь у бойових діях на сході країни. Підрозділ, зокрема, був залучений до звільнення Слов'янська, Краматорська, Лимана та інших населених пунктів. У 2020 році Погрібний очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. Підрозділ займався забезпеченням українських військ на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

У 2024 році військовий здобув оперативно-стратегічну освіту в Національному університеті оборони України. Після цього він обійняв посаду начальника озброєння оперативного командування «Схід».

До офіційного призначення Погрібний уже виконував обов'язки очільника Сил логістики ЗСУ. На новій посаді він відповідатиме за один із ключових напрямів функціонування української армії — забезпечення військових озброєнням, боєприпасами, технікою, пальним і продовольством, а також організацію ремонту та відновлення військової техніки.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив про нові кадрові рішення після наради з командуванням ЗСУ.