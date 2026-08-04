ЄС 5 серпня змінює правила для українських чоловіків призовного віку

В Офіційному журналі Євросоюзу опублікували рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для українців, які залишили країну через повномасштабну агресію Росії. Документ також запроваджує нові умови для окремих категорій заявників. Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

Згідно з документом, тимчасовий захист продовжено ще на рік – до 4 березня 2028 року.

Рішення набуде чинності 5 серпня.

Водночас документ уточнює умови надання тимчасового захисту новим заявникам. Зокрема, його не надаватимуть особам, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України.

У рішенні зазначається, що така вимога запроваджується з урахуванням поточних оборонних потреб України. Для підтвердження виконання військових обов'язків держави-члени ЄС зможуть вимагати відповідні документи або інші докази.

Нові правила застосовуватимуться лише до заяв, поданих після набуття рішенням чинності. Вони не поширюються на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у державі-члені ЄС і безперервно зберігатимуть цей статус.

«Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов'язання», - йдеться в рішенні Ради ЄС.

Як повідомляв ForUA, 15 липня країни-члени ЄС погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року, а 30 липня Рада ЄС формалізувала це рішення.